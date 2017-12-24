Zonguldak'taki Cinayet

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gelin ve kaynanasının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.



Cambazlı köyünde girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A'yı (28) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Necati G.(39), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.



Necati G. ile diğer şüpheliler İ.S, M.A, S.T. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli İ.S, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Necati G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.



Olay





Necati G. (39), 22 Aralık'ta sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde alacak-verecek ve define anlaşmazlığı nedeniyle girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A.'yı (28) bıçaklamış, bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A, elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaralamıştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralanan şüpheli Necati G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.





Necati G. ile Cevdet A. ve oğlu Mehmet A. gözaltına alınmıştı. Ekipler daha sonra 4 kişiyi daha yakalamıştı. Gözaltına alınan Cevdet A. ve Mehmet A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.



Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eser niteliğindeki değerli suç eşyasını Cevdet A'nın köyde bulunan arazisine, haberi olmaksızın, daha sonra almak üzere gömerek sakladıkları ancak aradıkları alanda bulamamaları üzerine arazi sahibi Cevdet A. ve ailesinden şüphelenerek, evine bu maksatla girdikleri bilgisine ulaşılmıştı.