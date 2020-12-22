Zonguldak'taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya'da yakalandı
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Zonguldak'taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya'da yakalandı

22.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:04
Zonguldak'taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya'da yakalandı

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olayda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Zonguldak Alaplı ilçesindeki husumet davası sebebiyle iki kişinin öldürüldüğü olayda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Sakarya'nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos tarihinde iddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran iş insanı Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetmişti. İki kişinin öldürülmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Bu kapsamda firari olarak aranan cinayet şüphelisi Adem K. Jandarma ekiplerince Kocaali ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 4 aydır firari olan ve 6 ayrı suçtan aranan cinayet şüphelisi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Zonguldak'taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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