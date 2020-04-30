Zonguldak'taki BEÜ'de şimdiye kadar 7 bin 300 test yapıldı
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Zonguldak'taki BEÜ'de şimdiye kadar 7 bin 300 test yapıldı

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, 17 Mart'tan bugüne kadar kendilerine bin 505 hasta başvurduğunu açıkladı.

Zonguldak'taki BEÜ'de şimdiye kadar 7 bin 300 test yapıldı
30.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:20

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, 17 Mart'tan bugüne kadar kendilerine bin 505 hasta başvurduğunu açıkladı. Enfekte kişilerin tespiti ve izolasyonu için yapılan PCR testinde hastanelerinin yetkilendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Özdolap, "Laboratuvarımızda 13 kişilik ekiple bu testi yapıyoruz. Günlük test kapasitemiz 500-600 civarı. Şimdiye kadar 7 bin 300 test yaptık" dedi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemi bilgilendirme toplantısı' yapıldı. Prof. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap ile başhekim yardımcıları ve sağlık personelleri katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap, Covid-19'un 2019 Aralık ayında Çin'den tüm dünyaya yayıldığını hatırlattı. Zonguldak'ta, koronavirüs salgınında 30 büyükşehirle ile birlikte önemli tedbirler alındığını ifade eden Prof. Dr. Özdolap, "Özellikle Amerika ve Avrupa'da çok fazla insan kaybı oldu. Son 1 aydır özellikle çok duyduğumuz bir cümle var; 30 büyükşehir ve Zonguldak. Zonguldak'ta da hasta sayımız hatırı sayılır bir ölçüde. İlk vakamız üzerinden 6 hafta geçti. Geldiğimiz nokta bizim için umut verici. Aldığımız tedbirler ve uyguladığımız tedavi herkes için umut verici duruma gelmiştir" dedi.BİN 505 HASTA BAŞVURDUProf. Dr. Özdolap, hastanede Covid ile mücadelede polikliniği kurduklarını ve bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, şunları söyledi: "17 Mart'tan itibaren hastanemize bin 505 başvuru oldu. Bu başvuruların 1118'i evde izlemle, 335'i ise yatarak takip edilmiştir. 96 hastamız yoğun bakım servisinde takip edilmiş, 280 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir. 14 hastamız ise vefat etmiştir. 27- 29 Nisan arası pozitif vakamız olmamıştır. Vaka sayısının azaldığını veri tablosundan anlayabiliyoruz. Hastanede tedavisi devam eden hasta sayısı 57, serviste yatan 31, yoğun bakımda yatan 20, entübe edilen 6 hastamız mevcut. 52 sağlık personelimiz ise koronavirüse yakalandı. Çoğu tedavi oldu ve evlerinde gözlem altında. Sağlık durumu kötü olan çok şükür arkadaşımız yok." 7 BİN 300 TEST YAPILDIEnfekte kişilerin tespiti ve izolasyonu için yapılan PCR testi için hastanelerinin yetkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Özdolap, "Laboratuvarımızda 13 kişilik ekiple bu testi yapıyoruz. Günlük test kapasitemiz 500-600 civarı. Şimdiye kadar 7 bin 300 test yaptık. Testlerle birlikte ilimizde pozitif vakaların hızlı tespitini ve dolayısıyla ülkemizde örnek gösterilen başarılı bir filyasyon çalışmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca hastanemiz ildeki ruhsatlı plazma aferez merkezi olması nedeniyle hastalarımıza plazmaferez ya da immün plazma tedariki de yapılmaktadır. Böylece gönüllü bağışçılarımızdan plazma alıp, Zonguldak'taki hastalarımıza tedavi şansı sağlanmaktadır.  Ayrıca hızlı tedavi için plazma bankası oluşturacağız. Buna göre hastalığı geçirmiş belli antikor seviyesine ulaşmış gönüllü donörlerden bağış alınacak ve diğer hastaların tedavisinde uygulanabilecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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