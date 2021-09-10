Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı
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Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı

Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

Ereğli Müze Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliği, Ereğli Belediyesinin destekleriyle oluşturulan 15 kişilik ekip, Süleymanlar ile Kırmacı mahalleleri arasındaki 117 dönümlük arazide kazı çalışmaları yürütüyor.

Kazı bölgesine giden Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kazı çalışmalarının önemine işaret eden Posbıyık, belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kazı heyeti başkanı Güzin Bilir de ilçeye yeni kültür varlıkları kazandırmak istediklerini, bu doğrultuda da alanda kazı çalışmalarına 15 kişilik ekiple başladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Düzce Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında Ereğli Müzesi ve yerel kurumlarca desteklenerek arkeolojik kazı çalışmaları başlattıklarını aktaran Bilir, "117 dönümde var olan bir nekropol (arkeolojik şehirlerde mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanını kazıyoruz. Roma Nekropolü olduğu daha önce müze tarafından yapılan kazılar sonucunda belli oldu. Biz de kültür varlıklarını Ereğli'ye kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı
Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı
Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı
Zonguldak'taki Acheron Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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