Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi
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Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.

17.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:34
Zonguldak'taki 21 sanıklı FETÖ/PDY davasının görülmesine devam edildi

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarından 21 sanığın duruşması görüldü.


Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.


Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.


Mahkeme heyeti, istenen dijital materyallerle ilgili sonuçların beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA
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