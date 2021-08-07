Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik lambalarında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik lambalarında meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Yalı Kavşağı'nda meydana geldi. Remzi S. idaresindeki 54 H 4067 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Özcan D. yönetimindeki 67 UF 996 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Otomobilde önünde bekleyen 67 UF 996 plakalı otomobil de önünde bekleyen Çiğdem Ç. idaresindeki 67 SD 834 plakalı BMW marka sürücü adayı olarak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.

Araçların domino taşı gibi birbirine çarptığı kazada Sule S. (14) ile Yaşar S. (57) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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