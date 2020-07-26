Zonguldak'ta zincirleme kaza: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ereğli-Akçakoca Karayolu üzeri Gülüç Beldesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre B.A. (24) idaresindeki 06 JB 509 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce E.K. (31) idaresindeki 06 FK 4176 plakalı otomobile ardından da S.A. idaresindeki 14 DJ 623 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile S.A. idaresindeki motosiklete önünde kırmızı ışıkta bekleyen M.O.B. idaresindeki 34 ABB 473 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada iki motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere Gülüç Karakoluna götürüldü. Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA