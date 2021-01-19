Zonguldak'ta yüz yüze eğitime ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak
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Zonguldak'ta yüz yüze eğitime ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak

19.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:42
Zonguldak'ta yüz yüze eğitime ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak

Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Buna göre, özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.

Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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