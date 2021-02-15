Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 2 gün daha ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 2 gün daha ertelendi

15.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:01

ZONGULDAK Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ertelendiğini açıkladı.

ZONGULDAK Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ertelendiğini açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin bugün ertelendiğini açıklamıştı. Yeniden toplanan meclis, yüz yüze eğitimin iki gün daha ertelendiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerin de yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerine 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde 2 (iki) gün süre ile ertelenmesine, bu süreç zarfında okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine, rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 2 (iki) gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.Ayrıca, Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da iki gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi.


Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 2 gün daha ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Müge Anlı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Osman Özköylü Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta yüz yüze eğitim 2 gün daha ertelendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:31:12. #1.16#
title