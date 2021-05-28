Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu
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Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis yüksek kesimlerde etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle hava sıcakları 16 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Limanı kullanan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti. Kentte yoğun nedeniyle hava sıcaklığında düşüş yaşanırken hafta sonu ve yeni hafta birlikte kentin yeni bir yağışlı hava etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden bilgiye göre yağışların 5 Haziran Cumartesi gününe kadar aralıklara devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta yüksek kesimlerde sis etkili oldu - Haberler
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