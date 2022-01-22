Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

- Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü Zonguldak'ta sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

ZONGULDAK (İHA) - - Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ekipler ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde yağmurla karışık şekilde yağan kar, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ise kar sürprizi ile karşılaştı. Ekipler karla mücadele çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sürdürdü. Kar yağışının hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü

Zonguldak'ta yüksek kesimler beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title