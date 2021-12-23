Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti - Haberler
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Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti

Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Terzi köyünde şiddetli böbrek ağrısı çeken 56 yaşındaki Havva Gül'ün yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli- Zonguldak kara yolundan köye giriş yapamayan ambulans ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

Arazi aracıyla köye ulaşan UMKE ekipleri, Gül'ü kara yolu girişinde bekleyen ambulansa taşıdı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti

Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti

Zonguldak'ta yolu kardan kapanan köydeki hastanın yardımına UMKE yetişti

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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