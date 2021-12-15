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Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi öldü

Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi öldü
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni, Türkali köyünde Adem G'ye çarptı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, trenin altında kalan Adem G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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