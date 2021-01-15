Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
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Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)

15.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:31
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Bölgeye sekv edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ediyor.

Zonguldak-İstanbul karayolunda içinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontolünden çıkıp devrildi. otobüste 16 yolcu olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ediyor.


Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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