Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
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Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden

15.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:23
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, otobüs şoförü ile 14 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde meydana geldi. Zonguldak'tan İstanbul yönüne gidine Ramazan Duran yönetimindeki 34 GY 234 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Yan duran otobüste bulunan 16 yolcudan 14'ü ve şoför Ramazan Duran yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vücutlarına kırıklar olan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kazadan yara almadan kurtulan bir yolcu, "Seyir halindeyken araç kaymaya başladı. Ben de en arkada oturuyordum. Sağ ve sola kaymaya başladı. Ben anladım sıkıntı olacağını. Arabanın lastikleri de iyi değildi. Sonrasında araç devrildi. Bir panik havası yaşandı. Sonrasında görevli arkadaşlara yardım ettik. Yaralıların sağlık durumunda kötü bir şey yoktu. Bir bebek vardı. Hemen onu çıkardık. Bir erkek yolcu ben vardım herhalde. Diğerleri kadındı. Geçmiş olsun herkese" dedi.


- Zonguldak
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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