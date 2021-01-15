ZONGULDAK - Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (2)

Zonguldak-Ereğli kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki Ramazan D'nin kullandığı 34 GV 234 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, ekiplerce otobüsten çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde 16 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen yolcu, yolda seyir halindeyken bir anda kaymaya başlayan otobüsün daha sonra devrildiğini söyledi.

Yolcuların kaza anında panik yaşadığını anlatan yolcu, yaralıların ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz