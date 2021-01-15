Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
15.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:23
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi.
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Gürkay GÜNDOĞAN/EREĞLİ (Zonguldak), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı