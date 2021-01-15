Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
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Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

15.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:23
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi.

Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

Gürkay GÜNDOĞAN/EREĞLİ (Zonguldak), -  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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