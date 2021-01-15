Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Gürkay GÜNDOĞAN/EREĞLİ (Zonguldak), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı