Zonguldak'ta "Yol Verme" Tartışması: 1 Yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "yol verme" tartışması sırasında motosikletinden inen ve yaşanan arbedede yere düşen sürücü, otomobil çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "yol verme" tartışması sırasında motosikletinden inen ve yaşanan arbedede yere düşen sürücü, otomobil çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Sahil Bulvarı'nda 67 LG 892 plakalı otomobili kullanan Erdinç D. ile motosiklet sürücüsü Uğur K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında motosikletinden inen ve arbede sırasında yere düşen Uğur K'ye Mahmure Ö. idaresindeki 67 TF 605 plakalı otomobil çarptı.
Otomobilin altında kalan ve bir süre sürüklenen Uğur K, ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.