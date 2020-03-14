Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
Zonguldak'ta sis etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.
14.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:32
Zonguldak'ta sis etkili oldu
ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
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