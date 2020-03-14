Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
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Zonguldak, Sabah, Güncel

Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü

ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.

14.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:05
Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü

ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak- İstanbul karayolunda araçlar güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

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