Zonguldak'ta yoğun kar yağışından devrilen ağaçlar 4 otomobile zarar verdi
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Zonguldak'ta yoğun kar yağışından devrilen ağaçlar 4 otomobile zarar verdi

17.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:46
Zonguldak'ta yoğun kar yağışından devrilen ağaçlar 4 otomobile zarar verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayıp devrilen ağaç dallarının altında kalan araçlar zarar gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayıp devrilen ağaç dallarının altında kalan araçlar zarar gördü.

İlçenin çeşitli noktalarında, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Ağaçların altında kalarak hasar gören park halindeki 4 otomobilin sahipleri, itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye görevlileri, ağaçları parçalara ayırıp kaldırdı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde 23 ağacın devrildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Park halindeki 4 aracın hasar gördüğünü belirten Ateş, "Bir ağaç da bir evin duvarına devrildi ama zarar yok. Yine elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçlar var. Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine giderek gerekli önlemleri aldı." dedi.

Ayrıca ilçenin bazı bölgelerinde yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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