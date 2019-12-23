Zonguldak'ta yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde operasyonlarını sürdürüyor.
İl merkezi ve Ereğli'de düzenlenen operasyonda 170 gram uyuşturucu ile 70 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.