Zonguldak'ta yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi öldü - Haberler
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Zonguldak'ta yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi öldü

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi öldü

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan inşaat duvarının altında kalan İşçi hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin inşaatında çalışan Serkan Duran (21), kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkılan duvarın altında kaldı.

Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan ağır yaralı Duran, sağlık ekiplerince Acil Servis'e kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

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AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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