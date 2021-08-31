Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
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Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılar, av sezonunun açılışına saatler kala törenle uğurlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde balıkçılar, av sezonunun açılışına saatler kala törenle uğurlandı.

Vali Mustafa Tutulmaz, ilçedeki balıkçı barınağındaki törende yaptığı konuşmada, balıkçılara bereketli bir sezon dileyerek, yapılan işin sorumlulukları olduğunu söyledi.

Balığı bu yıl bulup hepsinin bitirildiğinde gelecek yıllar balıkçılıkla ilgili söylenecek sözün kalmayacağının altını çizen Tutulmaz, "Bu sizlerin ekmek teknesi, bu tekneye sahip çıkın. Siz ne kadar denizi korursanız, balıkçılığı ne kadar uzun vadeye yayabilirseniz o kadar kazançlı olursunuz." dedi.

Balıkçılığın zor bir iş olduğunu vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Balıkçılık yoğun bir çalışma gerektiriyor. Bu ancak geçmişten beri gelen alışkanlıkları olan da bir iş. Bu alanda sizlere başarılar, bol kazançlar diliyoruz. Kentin denize sınır, geniş alanlar olmasına rağmen maalesef balıkçılıkta istediğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz.

Bu konuda yapmamız gerekenler varsa yapmamız gerekiyor. Balıkçılarımızı da amatörlükten profesyonelliğe doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Amatör balıkçılıkta istenilen verimi almak her zaman mümkün değil. Bu işi biraz daha profesyonel düşünmemiz ve profesyonelce yaklaşmamız gerekiyor."

Balıkçı barınaklarının amacının dışında kullanılmasıyla ilgili şikayetlerin geldiğini aktaran Tutulmaz, kural neyse onu işleteceklerini, bu konuyu çözeceklerini sözlerine ekledi.

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı da denizin hor kullanılmaması gerektiğini belirterek, balıkçıların balık boylarına dikkat etmelerinin sürdürülebilir balıkçılık için önemli olduğunu ifade etti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan ise yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Ardından av sezonun açılmasına saatler kala balıkçılar "vira bismillah" demek üzere denize açıldı.

Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı
Zonguldak'ta yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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