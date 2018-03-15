Zonguldak'ta Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 11,4 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak'ta yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 11,4 oldu.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının son beş yılda yüzde 17 arttı. Zonguldak'ta yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 11,4 oldu. Karabük'te yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 12,5 oldu. Bartın'da yaşlı nüfus oranı 2017 yılında yüzde 13,5 oldu.

596 bin 892 olan Zonguldak nüfusunun 294 bin 494'ünü erkek nüfusu, 302 bin 398'ini ise kadın nüfusu oluşturuyor. 68 bin 339 olan yaşlı nüfusunun ise 30 bin 331'ini erkek nüfusu, 39 bin 8'ini ise kadın nüfusu oluşturuyor. - ZONGULDAK