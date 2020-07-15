Zonguldak'ta yaşlı adamı darbettiği ileri sürülen oğlu ve gelini tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babalarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini cezaevine gönderildi.
15.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:06
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babalarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oğlu ve gelini cezaevine gönderildi.
Yaralama ihbarı üzerine Ereğli Devlet Hastanesine ambulansla getirilen Şükrü K'nin (82) darbedildiği belirlendi.
Şükrü Korkmaz'ın Ören Mahallesi'ndeki evinin alt katında yaşayan oğlu Fehmi K. (55) ve gelini Ayşen K. (49), babalarını darbettikleri iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi ve Ayşen K, tutuklandı.
Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA