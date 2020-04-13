Zonguldak'ta yasak sonrası hareketlilik başladı
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Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta yasak sonrası hareketlilik başladı

Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

13.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:11
Zonguldak'ta yasak sonrası hareketlilik başladı

Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece 00.00 itibariyle sona erdi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren özel araçları ile birlikte adeta sokağa akın etti.

Akciğer rahatsızlıkları ve 65 yaş üstü nüfusun yoğun olduğu Zonguldak'ta vak'a sayılarının da hızla artmasına rağmen vatandaşlar yasağın sona ermesiyle birlikte sokaklara indi.

Fevzipaşa Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri tek tek sürücüleri denetledi. Araç kullanırken de maske takılması zorunluluğunun hatırlatıldığı sürücüler; market, eczane, banka, hastane gibi ihtiyaçları doğrultusunda sokağa çıktıklarını belirterek kısa sürede işlemlerini tamamlayarak evlerine döneceklerini ifade ettiler. Bazı vatandaşlar izin belgelerini göstererek işe gitmek üzere yola çıktıklarını ifade ettiler.

Sokağa çıkanlara "Kan bağışı" uyarısı

Öte yandan Zonguldak Kızılay Kan Merkezi de kentin en işlek bölgesi olan Şehitler Anıtı önünde gezici kan bağış aracıyla kan bağışı talebinde bulundu. Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, "Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi olarak yaşanan bu süreçte kan bağış sayılarında çok sert bir düşüş oldu. Fakat hastanelerdeki ihtiyaç aynı şekilde değil. Stoklarımız hem Zonguldak hem de ülke genelinde hızlı bir şekilde eriyor. İnsanlara çağrımız zaruri olarak ihtiyaçları için sokağa çıktıklarında 15 dakika da kan bağışına vakit ayırmalarını bekliyoruz. Her zaman belirtiyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Haftanın 7 günü boyunca Zonguldak merkezde ve Kdz. Ereğli ilçesinde ekiplerimiz aralıksız şekilde kan bağışı işlemlerine devam ediyor" diye konuştu.

Günaydın, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kan bağışlayanlara semptomlar yaşayıp yaşamadıklarını bilgi formu ile sorduklarını sözlerine ekledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında kalabalığa sık sık anons ederek evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Zaruri olarak sokağa çıkanlara da sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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