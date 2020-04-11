Zonguldak'ta yasağın ardından sokağa çıkan 34 kişiye idari para cezası Zonguldak'ta, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yasağa uymayan 34 kişiye 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından yasağa uymayan 34 kişiye 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ardından kent merkezinde ve mahallelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Ekiplerce il genelinde sokağa çıkma yasağının ardından 34 kişiye 108 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada Vefa Sosyal Destek Grubunca vatandaşların ekmek, su ve tüpgaz gibi ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Kaynak: AA