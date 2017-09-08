Zonguldak'ta Yasa Dışı Su Ürünleri Avcılığı Denetimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, trol avcılığı yapan tekneye 24 bin 532 lira ceza uyguladı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Ereğli açıklarında yapılan denetimlerde bir teknenin trol ağ ve donanımıyla balık avı yaptığını belirledi.



Sahil Güvenlik ekiplerini fark etmesinin ardından tekne personeli trol ağ ve donanımını denize bırakarak kaçmaya çalıştı.



Ekiplerce, Çavuşağzı mevkisi Tefenli Burnu'nda durdurulan teknenin kaptanı ve personeline Su Ürünleri Kanunu'nun 36. maddesi gereği 23 bin 285, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereği ise bin 247 lira olmak üzere toplam 24 bin 532 lira para cezası uygulandı.



Bu arada trol aletlerine el konulurken, tekne sahibi ile personeli hakkında çevreyi kirletme suçundan adli süreç başlatıldığı öğrenildi.