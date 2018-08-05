Zonguldak'ta Yasa Dışı Palamut Avlayanlara Ceza

ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı palamut satışı ve nakli yaptığı belirlenen 26 balıkçıya toplam 31 bin 168 lira ceza kesildi. Denetimlerde, yasa dışı avlandığı tespit edilen 21 ton palamuda el koyuldu.

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde, yasa dışı palamut satışı ve nakli yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine denetimler gerçekleştirdi. 780 balıkçının denetlendiği uygulamada, 26 balıkçıya 31 bin 168 liralık para cezası kesildi. Denetimlerde, yasa dışı avlanan 21 ton palamuda da el koyuldu. Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemal Çataklı, yazılı açıklamasında, av yasağının sona ereceği 31 Ağustos öncesi her türlü palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu vurguladı. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"İlimizdeki karaya çıkış noktalarından Ereğli Balıkçı Barınağı ve Kozlu Balıkçı Barınağı'nda yer alan balıkçılık idari binalarımızda sürekli görevli teknik personellerimiz bulunmaktadır. Müdürlüğümüzce karaya çıkış noktalarında, depolarda, perakende satış yerlerinde, nakil güzergahlarında ve nakil vasıtalarında görevli personellerimiz tarafından denetimler yapılmakta avlanan ürünler, av araç ve gereçleri, bulundurulması gereken evraklar planlı, plansız ve gelen ihbarlar doğrultusunda denetlenmektedir. Denetimler zaman zaman Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, ve belediye ekipleriyle ortaklaşa yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde bakanlığımız tarafından farklı illerde görev yapan teknik personellerin görevlendirilmesiyle oluşturulan denetim ekiplerince çapraz denetimler de yapılmaktadır. Av sezonu içerisinde daha sık olmakla birlikte, denetimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir."

- Zonguldak