Zonguldak'ta yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zonguldak'ta yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak

18.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53
Zonguldak'ta yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak

Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Buna göre, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.

Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Arslan Cüneyt Çakır Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:00:00. #1.15#
title