Zonguldak'ta yargılanan FETÖ sanığı 15 eski akademisyen beraat etti

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ve Bülent Ecevit Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 15 akademisyen beraat etti.

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ve Bülent Ecevit Üniversitesinde görevliyken meslekten ihraç edilen 15 akademisyen beraat etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların beraatine karar verdi.

İddianameden

İddianamede, aralarında eski rektör yardımcısı ve dekanın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 15 akademisyenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz