Zonguldak'ta yaralı halde bulunan karaca tedavisi için ekiplere teslim edildi
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Zonguldak'ta yaralı halde bulunan karaca tedavisi için ekiplere teslim edildi

Zonguldak'ta yaralı halde bulunan karaca tedavisi için ekiplere teslim edildi
Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, vatandaşın yol kenarında bularak ilk müdahaleyi yaptığı yaralı karaca, jandarmaya teslim edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, vatandaşın yol kenarında bularak ilk müdahaleyi yaptığı yaralı karaca, jandarmaya teslim edildi.

Gümeli beldesinde ikamet eden Necdet Baytekin, gece saatlerinde evine gittiği sırada Geçmişaltı mevkisinde yol kenarında yaralı karacanın olduğunu fark etti.

Aracından inerek hayvanın yanına giden Baytekin, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Su içirdiği karacanın yanından ekipler gelene kadar ayrılmayan Baytekin, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülmek üzere jandarmaya teslim etti.

Baytekin, AA muhabirine, hareketsiz şekilde yerde yatan karacanın yanına yaklaştığında yaralı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Karacaya su içirdiğini anlatan Baytekin, "Biraz uğraşarak kendine gelmesini sağladık. Hayvanın yoldan geçen bir araca çarparak yaralandığını tahmin ediyoruz çünkü yolda araç farı parçaları vardı." dedi.

Zonguldak'ta yaralı halde bulunan karaca tedavisi için ekiplere teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay

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