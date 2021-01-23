Zonguldak'ta yaralı bulunan tilki tedaviye alındı
23.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:32
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
İlçeye bağlı Sivriler köyünde, yaralı tilki gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Zonguldak İl Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden alınan tilki, veteriner hekime teslim edildi.
Yaralı tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz