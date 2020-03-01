Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı - Haberler

Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında bir çift ağır yaralandı.

01.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:54
Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı

'ın ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında bir çift ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay dün gece ilçeye bağlı Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşandı. 'ya ait iki katlı evin üst katında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Yangına uykuda yakalanan Muharrem Kaya (66) ve eşi Dursun Kaya (63) alevlerin içinde kaldı. Çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılan çift için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. İlk müdahaleleri yapılan çift, Eskişehir'e sevk edildi. Çiftin yanık yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler