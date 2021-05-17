Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
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Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi

Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde akaryakıt istasyonlarının yanında bulunan markette çıkan yangının ardından yaşanan tehlikenin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde akaryakıt istasyonlarının yanında bulunan markette çıkan yangının ardından yaşanan tehlikenin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kepez Mahallesi'nde bulunan perakende marketinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Soğutma çalışması ise sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının, yan tarafta yer alan akaryakıt istasyonlarına sıçramaması için büyük çaba sarf edildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, marketin yanında bulunan akaryakıt istasyonlarına sıçramaması için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Ateş, "Yangının meydana geliş sebeplerini netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yangında kullanılmaz hale gelen markette havadan görüntülendi.


Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi
Zonguldak'ta yanan market havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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