Zonguldak'ta yaklaşık 1 metre boyunda levrek yakalandı Zonguldak'ta, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sualtı branş kaptanı Eylem Ertuğrul, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında zıpkınla balık avına çıktı.

Zonguldak'ta, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sualtı branş kaptanı Eylem Ertuğrul, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında zıpkınla balık avına çıktı.

Ertuğrul'un yakaladığı yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki levrek, görenleri şaşırttı.

Eylem Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığı ailesi ve dostlarıyla yiyeceğini belirterek, "Ereğli açıklarında güzel bir havada temiz bir denizde avı zor oldu. Zıpkınla yaklaşık 1 metre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında levreği avladığım için mutluyum." diye konuştu.

Ertuğrul, avladığı dev levrekle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA