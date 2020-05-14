Zonguldak'ta yaklaşık 1 metre boyunda levrek yakalandı
Zonguldak'ta, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sualtı branş kaptanı Eylem Ertuğrul, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında zıpkınla balık avına çıktı.
14.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:30
Zonguldak'ta, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü sualtı branş kaptanı Eylem Ertuğrul, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında zıpkınla balık avına çıktı.
Ertuğrul'un yakaladığı yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki levrek, görenleri şaşırttı.
Eylem Ertuğrul, gazetecilere yaptığı açıklamada, balığı ailesi ve dostlarıyla yiyeceğini belirterek, "Ereğli açıklarında güzel bir havada temiz bir denizde avı zor oldu. Zıpkınla yaklaşık 1 metre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında levreği avladığım için mutluyum." diye konuştu.
Ertuğrul, avladığı dev levrekle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA