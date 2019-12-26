Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40
Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2014-2016 döneminde örgütün kapatılan bankasının Ereğli şube müdürlüğünü yaptığı belirtilen Mevlüt U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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