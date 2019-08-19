19.08.2019 20:45

- Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lira çeken bankamatik faresi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Sabah saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA