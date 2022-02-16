Zonguldak'ta yabancı bandıralı gemide yapılan uyuşturucu aramasında bulguya rastlanmadı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yabancı bandıralı gemide yapılan uyuşturucu madde aramasında herhangi bir suç unsuruna ulaşılmadı.

Valilikten yapılan açıklamada, Eren limanında "SIVOTA" isimli gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ve dalgıç ekiplerince 11-16 Şubat tarihlerinde yaşam alanı, makine dairesi ve güverte bölümlerinde narkotik detektör köpeklerle detaylı aramalar yapıldığı belirtildi.

Gemide arama işlemlerinin bugün saat 12.30 itibarıyla sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı kaydedildi.