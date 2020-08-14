Zonguldak'ta veliler okulların açılacağı günü bekliyor
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Zonguldak'ta veliler okulların açılacağı günü bekliyor

Zonguldak'ta veliler okulların açılacağı günü bekliyor Zonguldak'ta veliler okulların açılması için gün sayıyor.

14.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:14

Zonguldak'ta veliler okulların açılacağı günü bekliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta veliler okulların açılması için gün sayıyor. Okul kıyafeti satışı yapan esnaflar da raflardaki yerini alan kıyafetleri satacağı günü bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların ilk olarak uzaktan eğitimle ardından da seyreltilmiş program ile yüzyüze açılmasının planlandığının açıklamasının ardından Zonguldak'ta veliler hazırlıklarını yapmaya başladı. Pandemi sürecinde evde eğitimin zorluğunu yaşadıklarını anlatan veliler, uzaktan eğitimin yüzyüze eğitimle arasındaki farkları anlattı.

Okullar açıldığında çocuğunu okula göndereceğini ifade eden Hikmet Kepez, "Hükumetin kararlarına uymak zorundayız. Süreç bizim için çok sıkıntılı geçti. Ama ilk önce sağlık gelir. Okullar açıldığında çocuğumuzu göndereceğiz. Birden karar vermek, ön yargılı olmak olmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi. Tedbirlerin alınmasıyla birlikte yüzyüze eğitimlerin başlamasının mantıklı olduğunu söyleyen Sevgi Tan da uzaktan eğitim sürecinin eksikliğine dikkat çekti. Öğrencilerin, öğretmenler tarafından yüzyüze aldıkları eğitimin daha çok işe yaradığını söyleyen Tan, şöyle devam etti:

"Çocuğumuzu okula göndermeyip ne yapacağız? Eğitimden geri kalıyoruz. Covid-19 dünya çapında bir pandemi. Şu bir gerçek. Okul açılmazsa herşeyden geri kalıyoruz. Çocukların aldığı eğitim uzaktan ne kadar olacak. Bir ay sonra herşey daha iyi olur. Üç gün gidilip, iki gün gidilmemesi. Bunların hepsi mantıklı ama. Açılması da açılmaması da kötü. En doğru kararı devlet büyükleri verecek. Ama böyle eğitim eksik oluyor. Çocuk alamıyor. Ne kadar dışarıdan anne baba da olsa, uzaktan eğitim de olsa orada bir boşluk var. Ne kadar biz okuma, soru çözümü yapsak da öğretmenin verdiği gibi birebir olmuyor. Çocukların okula gitmesi de tehlike olabilir. Tedbirlerin de yeterli olmayacağı belli. Ama bu süreç. Bekleyip göreceğiz."

"Ekonominin çarkının dönmesi gerekiyor"

Kent merkezinde esnaflık yapan Kazım Aydın ise kumaşçısı, atölye işçisi olmak üzere okul kıyafeti üretiminin bir zincir olduğun söyleyerek okul kıyafetlerinin henüz satışının olmadığını belirtti. Raflardaki kıyafetleri satacağı günü beklediğini söyleyen Aydın, "Şu anda Milli Eğitim Bakanının açıklamalarının ardından hiç kimse alışveriş yapmıyor. Bu kıyafetler alınacak. Çünkü okullarımız açılacak. Birebir eğitim olduğu zaman çocuklar daha iyi anlaması için. Tabi büyüklerimiz bunu serpiştirecek. Daha sonra okullarımızı açacak. 21 Eylül'den sonra açılacak. Biz ürünü aldık. Satmamız gerekiyor. Ekonominin dönmesi gerekiyor. Bu iş zincirleme. Okullar olmadığı zaman üreticisi, atölyecisi, kumaşçısı var. Şu an hiç satışımız yok. Ama ilerleyen süreç içerisinde bekliyoruz" diye ifade etti.

İngilizci öğretmeni olan dayısı ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde gezen bir minik öğrenci ise en çok öğretmenini ve yakın arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Zonguldak'ta veliler okulların açılacağı günü bekliyor

Kaynak: İHA

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