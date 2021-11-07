Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saygın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Hacıosmanlar köyünde evinin önüne getirildi.
Saygın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Törene ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet