Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Haberler
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Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Saygın, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saygın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilçeye bağlı Hacıosmanlar köyünde evinin önüne getirildi.

Saygın'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene ilçe protokolü, askeri erkan ve gaziler katıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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