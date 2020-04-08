Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta
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Zonguldak, Polis

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta İl ve ilçe girişlerinde kontroller aralıksız sürüyor Korona virüsten dolayı ölümlerin hızla arttığı Zonguldak'ta uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

08.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:14

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta

İl ve ilçe girişlerinde kontroller aralıksız sürüyor

ZONGULDAK - Korona virüsten dolayı ölümlerin hızla arttığı Zonguldak'ta uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıktı. Polis bariyerleri ile kapatılan sahil bandı güvercinlere kaldı. İl ve ilçe girişlerinde kontroller aralıksız sürüyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı il vaka tablosunun ardından Zonguldak'ta kontroller ve denetimler aralıksız sürüyor. 30 büyükşehir ve giriş çıkışların sınırlandırıldığı Zonguldak'ta İl Pandemi Kurulunca ilçe giriş ve çıkışları da sınırlandırıldı. Seyahat ve çalışma izin belgesini gösteren vatandaşlar kontrl noktalarından geçerken belgesi olmayan vatandaşlar geri çevrildi. Öte yandan taksiler üzerinde de denetimler gün boyunca sürdü.

Kentte vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sahil bandı en sakin günlerini yaşıyor. Emniyet tarafından tedbirler kapsamında sahil bandına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşların giremediği sahil bandı adeta güvercinlere kaldı. Polisin yer yer megafonla bile uyardığı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeyerek sokağa çıktı ve caddede yürüdü. Polisin uyardığı vatandaşlar banka ve özel işleri sebebiyle şehir merkezine geldiklerini söylediler.

Öte yandan 31 Aralık 2020 gününe kadar bitmesi beklenen Zonguldak Merkez 400 yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor. İnşatta görevlendirilen işçier mesai saati boyunca sıva, cephe kaplama, kaynak gibi işleri yaparak inşaatı yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor.

Bir başka önlem alan kesim ise eczaneciler oldu. Eczanesinin kapısına çerçeve yaptıran eczane sahibi Ufuk Pamuk, tedbirleri sıkılaştırdıkların bir taraftan da vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklaını ifade etti. Pamuk, "Tedbirler kapsamında mümkün olduğunca sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Hastalara mümkün olduğunca bir metreden fazla yaklaşmamaya çaışıyoruz. Hastanelerimizden de elektronik reçete geliyor. Fakat bazen kağıt reçete geldiği zaman her birine dezenfekte edip imza karşılığı ilaçlarını veriyoruz. Nöbet sistemi için kapımıza ayrı bir pencere yaptırdık. Nöbetlerde hastarın sağlığı için pencere sistemi yaptırdık"şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta

Kaynak: İHA

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Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta
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