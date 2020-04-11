Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)
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Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

SOKAKLAR BOŞALDIZonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi.

11.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:02
Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

SOKAKLAR BOŞALDI

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı. Polis ekipleri, ekmek taşıyan araçların mahallelerde satış yapacağı anonsları yaptı. Zonguldak Belediyesi de anonsla 2 günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.


Kaynak: DHA

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