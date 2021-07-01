Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti
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Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti 1 Temmuz ile birlikte Kapuz Plajı'na yoğun ilgi ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Temmuz itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti

1 Temmuz ile birlikte Kapuz Plajı'na yoğun ilgi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Temmuz itibariyle açılan Kapuz Plaj Tesisleri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere piknik ve mesire alanlarındaki kısıtlamalar da kaldırılmış oldu. Aynı zamanda Denizcilik ve Kabtoaj Bayramı'nın da kutlandığı 1 Temmuz itibariyle Kapuz Plaj Tesisleri'nin de resmi olarak açılışı gerçekleştirildi. Belediye tarafından işletilen tesislere hava sıcaklığının da 30 dereceleri aşmasıyla birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aileleri ile birlikte sıcak hava ve denizin tadını çıkartan vatandaşların görüntüsü Ege sahillerini aratmadı. Pandemi dolayısıyla insanların evde kaldığını ve bunaldığını anlatan 65 yaşındaki Murat Kızılyar, önceki yıllara göre doluluk oranının az olmasına rağmen yine de insanların rağbet gösterdiğini aktardı. Kızılyar, "65 yaş üstü de hep evlerde kaldık. İnsanlar bunaldılar. Bir de müsilaj çıktı. Burada pek yok ama arıtmadan önce de buralar daha kötüydü. Şu an biraz daha deniz temiz. Yıllar önce burada TTK'nın tesisleri vardı. Plajlara kartla giriliyordu. Şimdi sadece yıkıntıları kaldı. Proje yapılacak deniliyor proje yapılırsa belki hizmet olarak daha güzel şeyler yapılabilir. Şu an 1 Temmuz olmasına rağmen önceki yıllara göre biraz daha sakin. Yoksa buralarda yarışmalar oluyordu. İnsanlar eğleniyordu. Pandeminin de biraz etkisi var tabi. Ona rağmen yine de insanlar rağbet gösteriyor. İnsanlar bunaldılar. Genelde tersane, orta kapuz ve kapuz olarak üç ayrı yerde denize giriyorlar" diye konuştu.

Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti
Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti
Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti
Zonguldak'ta vatandaşlar denize akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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