Zonguldak'ta vatandaşlar Cuma Namazı için alanları doldurdu Zonguldak'ta Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.

Zonguldak'ta Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namaz için belirlenen alanları tıka basa doldurdu.

Zonguldak'ta geçen hafta yağmur nedeniyle kısıtlı şekilde camilerde kılınan Cuma Namazı, bu hafta havanın güneşli olması nedeniyle alanlarda kılındı. Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde geniş güvenlik önlemleri altında ve korona virüs (COVID-19) tedbirleri altında kılındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA