Zonguldak'ta üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ta üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzerine tomruk düşen kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzerine tomruk düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Üstün, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Alaplı ilçesindeki Güzeldere Orman Emvali Deposu'na ormandan kamyona yüklediği tomrukları getirdi.

Babasına yardım ettiği sırada 17 yaşındaki Baran Üstün'ün üzerine tomruk düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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