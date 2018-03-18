Zonguldak'ta Uyuşturucudan Ölüm İddiası

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, E.D. (23) isimli gencin Fatih Sitesi Mahallesi'nde baygın halde yattığını gören arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan E.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin sentetik uyuşturucu kullanmış olabileceği öne sürüldü.

Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenildi.