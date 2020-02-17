Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
17.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:07
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden S.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA