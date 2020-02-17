Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede
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Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:31
Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kozlu ilçesi girişinde durdurulan otomobildeki S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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